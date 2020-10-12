البرازيلي ليما يصل انطاليا للالتحاق بمعسكر زاخو

2020/10/12 | 15:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

وصل اللاعب البرازيلي برونو ليما، الى مدينة انطاليا التركية للالتحاق بمعسكر فريق زاخو بكرة القدم.

وقال مشرف الفريق طه زاخولي لـ /المعلومة/ إن “اللاعب البرازيلي برونو ليما وصل الى مقر معسكر نادي زاخو في مدينة انطاليا التركية”.

واوضح أن “اللاعب سيلتحق بتدريبات الفريق من اجل الاستعداد للموسم الجديد، حيث سيكون متاحاً للمدرب احمد صلاح ابتداءً من اليوم الاثنين”.

يذكر ان دوري الكرة الممتاز، سينطلق في الـ25 من شهر تشرين الأول الجاري.



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