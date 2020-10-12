2020/10/12 | 16:09 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على مسافر ايراني بحوزته مواد مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على مسافر ايراني بحوزته مواد مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).