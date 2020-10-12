تعددت الدوائر الانتخابية فتقلصت المشاركة وراوح التغيير. - علي عرمش شوكت

2020/10/12 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_عرمش_شوكت كرر البرلمان العراقي مخرجاته البائرة الدائرة في وعاء القوى السياسية المتنفذة، ولا غريب في ذلك، ودون مراعات لهموم ومصالح اوسع الفئات وبخاصة التي لم تنتفخ من السحت الحرام ولا من طائفة المحاصصة.



ومنها الصغيرة بقواها التصويتية، والناشئة من الشباب الثائر، الذي يفتقر للتنظيم وللبرنامج السياسي.



حينما اقر تعدد الدوائر الانتخابية، وان سميت متوسطة.



اذ ان " رقم 83 " دائرة يعني متعددة غير انها مخففة.



ان القوى ......





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