تأسيس صندوق رأسمال بقيمة 60 مليون دولار للاستثمار في 4 دول عربية

2020/10/12 | 16:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت شركة “بلس في سي” المتخصصة في استثمار رأس المال، اليوم الاثنين، عن تأسيس صندوق رأسمال استثماري بقيمة 60 مليون دولار، للاستثمار في 120 شركة ناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسط الطفرة التي يشهدها اللجوء إلى الحلول التكنولوجية مدفوعاً بجائحة كورونا.

وسيعمل الصندوق من خلال مكاتبه في كل من السعودية، والبحرين، والإمارات، ومصر، وفقاً لبيان صحفي للشركة.

وسيركز الصندوق على الاستثمار في الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا في أهم القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الصحية، والتكنولوجيا التعليمة، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والمحتوى والتجارة الالكترونية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يقول فيه مديرو الصناديق الاستثمارية إن رأس المال “بالكاد يواكب وتيرة الابتكار في الشرق الأوسط”.

يشار إلى أنها برزت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كبيئة داعمة رئيسية للشركات الناشئة، بعد أن شهدت العديد من عمليات الاستحواذ الأخيرة كاستحواذ شركة أوبر على شركة كريم بقيمة 3 مليارات دولار في عام 2019.

كما قام شركة امازون بالاستحواذ على موقع سوق في عام 2017، كما وتوفر المنطقة سوقاً واعدة تضم أكثر من 400 مليون شخص تجمعهم ثقافات ولغات متماثلة.

وعلى الرغم من أن السوق لا يزال ناشئاً، فإنه ينمو بسرعة مع زيادة وجود فرص التمويل والاستحواذ عاماً بعد عام، وهو ما يشير في حد ذاته إلى الفرصة الهائلة للاستثمار المبكر التي تم لأجلها تأسيس “بلس في سي”.

ووفقاً لمنصة البيانات الإقليمية MAGNiTT، فقد تم استثمار أكثر من 659 مليون دولار أمريكي في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 2020، وهو ما يمثل نسبة تقدر بنحو 95 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في الشركات الناشئة في العام السابق، وذلك على الرغم من تأثير جائحة كورونا.

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