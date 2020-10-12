قرار بتبليط شوارع جميع أحياء الموصل ’مهما كانت نائية’

2020/10/12 | 16:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن محافظ نينوى، نجم الجبوري، الاثنين، صدور أمر بإكساء جميع شوارع مدينة الموصل، في جميع الأقضية والنواحي. وقال الجبوري، خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم وتابعه "ناس" (12 تشرين الأول 2020) إنه "صدر امر بتبليط شوارع مدينة الموصل الرئيسية والفرعية لجميع الاحياء مهما كانت بعيدة او نائية وانه سيتصدى لأي محاولة للفساد او الهدر بالإضافة لتبليط وانشاء الطرق الحديثة في جميع الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة".

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