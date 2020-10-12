إلقاء القبض على آمر مفرزة الاغتيالات التابعة لتنظيم داعش في الأنبار

2020/10/12 | 16:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، إلقاء القبض على آمر مفرزة الاغتيالات بتنظيم داعش في محافظة الأنبار.

رسول أكد في تغريدة عبر تويتر أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنوا من إلقاء القبض على ما يسمى آمر مفرزة الاغتيالات في قاطع الكرمة بمحافظة الأنبار، والذي ينتمي إلى عصابات داعـش الإرهابية، بعد مطاردة استمرت لعشر ساعات، مشيرا إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق الإرهابي المذكور.

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