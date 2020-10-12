عاجل | وزارة الصحة: تسجيل 3107 إصابات بفيروس كورونا و3893 حالة شفاء و60 وفاة

2020/10/12 | 16:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– وزارة الصحة: تسجيل 3107 إصابات بفيروس كورونا و3893 حالة شفاء و60 وفاة.

– وزارة الصحة: العدد الكلي للإصابات 405437 حالة.

– وزارة الصحة: العدد الكلي لحالات الشفاء 340050 حالة.

– وزارة الصحة: العدد الكلي للوفيات 9912 حالة.

– وزارة الصحة: عدد الحالات في العناية المركزة 489 حالة.

– وزارة الصحة: عدد الحالات تحت العلاج 55475 حالة.

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