عاجل | اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح مع الرئاسات الثلاث بإقليم كردستان يؤكد دعم خطوات الحكومة الاتحادية في حفظ الاستقرار بالبلاد وحماية البعثات الدبلوماسية

2020/10/12 | 16:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح مع الرئاسات الثلاث بإقليم كردستان يؤكد دعم خطوات الحكومة الاتحادية في حفظ الاستقرار بالبلاد وحماية البعثات الدبلوماسية.

– الاجتماع يشدد على ضرورة تهيئة الارضية المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة .

– الاجتماع يؤكد اهمية معالجة الاوضاع بالمناطق المتنازع عليها وبما يضمن حقوق جميع المكونات والاطراف ومنع اية محاولات لاجراء تغييرات ديموغرافية فيها.

– الاجتماع بحث أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية على العراق واقليم كردستان.

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