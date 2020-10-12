2020/10/12 | 16:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لليوم الثاني في العراق: حالات شفاء كورونا تحقق “رقماً مرتفعاً” على حساب الإصابات… الوفيات تواصل معدلاتها – يس عراق | Yes Iraq

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لليوم الثاني في العراق: حالات شفاء كورونا تحقق “رقماً مرتفعاً” على حساب الإصابات… الوفيات تواصل معدلاتها) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لليوم الثاني في العراق: حالات شفاء كورونا تحقق “رقماً مرتفعاً” على حساب الإصابات… الوفيات تواصل معدلاتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).