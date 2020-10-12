2020/10/12 | 16:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

شهدت العتبتان المقدّستان الحسينيّة والعبّاسية في محافظة كربلاء تشييعاً شعبيا مهيباً لجثمان فقيد المنبر الحسينيّ السيد جاسم الطويرجاويّ، بمشاركة مئات الشخصيات العشائرية ورجال الدين والخطباء وجموع المواطنين من كافة المحافظات العراقية .

ووصل فجر اليوم جثمان الخطيب الحسيني السيد جاسم الطويرجاوي الى مطار النجف الاشرف الدولي، قادما من مطار الكويت الدولي ، حيث جرت مراسم تشييع شعبي صباح اليوم في مرقد الامام علي عليه السلام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبتان المقدّستان الحسينيّة والعبّاسية تشهدان تشييعاً مهيباً لفقيد المنبر الحسينيّ جاسم الطويرجاويّ) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبتان المقدّستان الحسينيّة والعبّاسية تشهدان تشييعاً مهيباً لفقيد المنبر الحسينيّ جاسم الطويرجاويّ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).