إصابة مطرب مصري وزوجته ووالده بفيروس كورونا

2020/10/12 | 16:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أعلن المطرب والملحن المصري هيثم نبيل ، عن إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث كتب ، قائلا :”قدر الله وماشاء فعل..أصيبت بكورونا دعواتكوا بأنها متكونش جت لحد عن طريقي ..ياريت لو حد اختلط بيا آخر كام يوم ياخد باله الحمدلله”.كما كشف منذ قليل المطرب […]

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