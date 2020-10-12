تشكيل لجنة من الامن والخدمات النيابيتين للإشراف على تحقيق مقتل المدير الكوري

2020/10/12 | 16:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاثنين، تشكيل لجنة مشتركة مع لجنة الخدمات للوقوف على مجريات التحقيق بمقتل مدير الشركة الكورية ومنع اي تدخلات خارجية على مسير التحقيقات.

وقال عضو لجنة الامن النيابية بدر الصائغ لـ/المعلومة/ ان “لقاء جمع لجنة الامن النيابية والخدمات لبحث حادثة مقتل مدير الشركة الكورية”.

واضاف انه “تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الخدمات والامن النيابية للإشراف على مجريات التحقيق التي تجري ومنع اي تدخلات خارجية في التحقيق”، مشيرا الى انه “في حال ثبت وجود ايادي خارجية بمقتل مدير شركة دايو سيتحرك العراق دوليا على الامر من قبل وزارة الخارجية”.

واوضح الصائغ ان “حادثة مدير الشركة الكورية لن تمر سدى على غرار الحوادث السابقة كونها تهدف الى ضرب الاقتصاد العراقي”.انتهى25و

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