الدفاع النيابية تصف الاتفاق بين بغداد ورابيل بالمفاجئ والركيك

2020/10/12 | 16:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

وصفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاثنين، الاتفاق بين حكومتي بغداد واربيل بشأن قضاء سنجار بانه مفاجئ وركيك.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي لـ/ المعلومة /، إن “البيشمركة لم تدخل حتى الان لقضاء سنجار وفي حال دخلت سيكون الحشد الشعبي ايضا متواجد”، لافتا الى ان “الاتفاق بين اربيل وبغداد كان مفاجئا وركيك”.

واضاف ان “قيادة العمليات المشتركة هي من تبنت خروج حزب العمال الكردستاني من سنجار”، مبينا ان “الاتفاق قد يعرض داخل مجلس النواب لمناقشته ومعرفة مدى نجاحه”.

واكد النائب عن تحالف الفتح قصي عباس ، اول امس السبت، ان مناطق سهل نينوى غير مشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي، فيما بين ان اعادة نشر البيشمركة في سنجار محاولة لتنفيذ اجندات سياسية.



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