كتلة التغيير تدعو الى الضغط على حكومة إقليم كردستان للافراج عن المعتقلين بسبب حرية الرأي

2020/10/12 | 16:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

دعت كتلة التغيير النيابية ، السلطات العراقية ونقيب الصحفيين العراقيين ومنظمات المجتمع المدني والسفارات والبعثات الدبلوماسية ومنظمات حقوق الانسان وبعثة الأمم المتحدة في العراق التدخل الفوري والضغط على حكومة الاقليم للافراج عن الصحفي المعتقل شيروان شيرواني ، وعن المعتقلين الاخرين بسبب قضايا حرية الرأي.

وقالت الكتلة ، في بيان صحفي تسلمته ” خبر برس “، لم يعد يخفى على أحد تراجع حرية الرأي في إقليم كردستان إلى أدنى مستوياتها بسبب الإجراءات البوليسية التي تستخدمها السلطة الحالية في الإقليم، إن حملة الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها سلطات الإقليم وتحديداً القوات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني شملت العديد من الناشطين الذين عبروا عن رأيهم وانتقدوا الأوضاع السيئة في الإقليم وعملوا على فضح الفاسدين، ومن بين الذين تم اعتقالهم (الصحفي شيروان شيرواني) صاحب الصوت الجريء في محافظة دهوك.

واضافت ، ان ” على الرغم من أن اعتقال شيرواني تم بدون أية مسوغات قانونية، إلا أن هناك تطوراً خطيراً في القضية، إذ قامت الجهات التي تحتجزه بفبركة اتهامات له بأن هناك جهات خارجية تحركه وتشجعه على زعزعة الأوضاع في الإقليم والإساءة إلى بعض الشخصيات، وقد صرحت بذلك إحدى الجهات الرسمية في حكومة الاقليم وادعت بأنه اعترف بذلك، وهذه التصريحات تجعلنا نقلق بشدة على سلامة هذا الصحفي لأنها تعني بأنه تعرض إلى شتى أنواع التعذيب.



ويتزامن ذلك مع حملات اعتقالات قسرية مستمرة خاصة في محافظة دهوك للناشطين والمعلمين المطالبين بحقوقهم ومن ضمنهم ( بدل برواري) الذي تستمر السلطة في اعتقاله منذ أشهر طويلة رغم صدور قرار قضائي من المحكمة ببراءته.

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