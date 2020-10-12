إدارة ناحية تل عزير تناشد الجهات المعنية لتوفير الخدمات في الناحية

2020/10/12 | 16:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ ليث حسين يوم تلو الآخر تعود العوائل الايزيدية من مخيمات النازحين في إقليم كردستان إلى مناطق سكنهم الأصلية في قضاء شنگال والمناطق المحيطة به.ناحية تل عزير الواقعة في جنوب جبل شنگال غرب محافظة نينوى، استقبلت في 4 أشهر الماضية 251 عائلة ايزيدية وإدارة الناحية تتوقع في حال توفير الخدمات الأساسية عودة …

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