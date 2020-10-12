2020/10/12 | 16:57 - المصدر: روسيا اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اليونان: تركيا تعمل كمخرب للسلام في المنطقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/12 | 16:57.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليونان: تركيا تعمل كمخرب للسلام في المنطقة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليونان: تركيا تعمل كمخرب للسلام في المنطقة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليونان: تركيا تعمل كمخرب للسلام في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).