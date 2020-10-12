المشتركة تنفذ خطة خاصة وتنشر القطعات والأطواق الأمنية

2020/10/12 | 17:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأثنين، نشر القطعات وتأسيس الاطواق الأمنية، فضلا عن اجراء عمليات استباقية نوعية وفق الخطة التي اعدتها لتأمين الزيارة الخاصة بذكرى وفاة الرسول محمد في محافظة النجف.

وذكر الناطق باسم القيادة، اللواء، تحسين الخفاجي، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (12 تشرين الأول 2020)، إن "القيادة اعدت خطة لتأمين مراسم الزيارة بمناسبة وفاة الرسول محمد (ص) بمشاركة القطعات الأمنية في محافظتي النجف وكربلاء"، مشيرا الى نشر القطعات وتأسيس الاطواق الأمنية الخاصة بمراسم الزيارة".

وأكد الخفاجي، "اجراء عمليات استباقية نوعية في المناطق المتوقع تواجد الارهابيين فيها نفذتها قطعاتنا خارج مواقع العمليات".

وأضاف المسؤول، ان "قيادة العمليات سخرت جميع الدوائر الخدمية في وزارة الداخلية والوزارات الساندة لتقديم خدمات نقل الزائرين والرقابة الصحية والخدمات الاخرى".

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