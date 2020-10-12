2020/10/12 | 17:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_بغداد

استضافت اللجنة النيابية الخاصة للاستثمار ، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سهى النجار، حيث اكد المجتمعون على ضرورة دعم الهيئة للمرحلة المقبلة لتصحيح وتعديل مسار العمل فيها.

وناقش الاجتماع ، بحث خطط تطوير الاستثمار في العراق والرؤية التي تضعها الرئاسة الجديدة للهيئة للمرحلة المقبلة، وامكانية زيادة النشاط الاستثماري في القطاعات الزراعية والصناعية والسكنية، مع مناقشة خطط استقطاب المستثمرين الحقيقين المحليين والدوليين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتصاد النيابية تستضيف رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقتصاد النيابية تستضيف رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).