النفط العراقية تنفي إصدار التسعيرة الجديدة للبنزين الممتاز

2020/10/12 | 17:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نفت وزارة النفط العراقية ما نقلته بعض الوكالات الإخبارية والمواقع الإلكترونية عن تصريحات صادرة عن الوزارة بشأن نشر أرقام التسعيرة الجديدة للبنزين عالي الأوكتاين.وأكدت وزارة النفط، في بيان صادر عنها، أنها لم تذكر في بيانها الصادر نقلاً عن …

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