الأسهم الأمريكية ترتفع في المستهل بقيادة قطاع التكنولوجيا

2020/10/12 | 17:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، مع متابعة محادثات التحفيز وقبل أسبوع مليئ بنتائج الأعمال الفصلية.

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