"تسميم نافالني".. الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على روسيا

2020/10/12 | 17:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدرس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي،اليوم الإثنين، ما إذا كانوا سيفرضون عقوبات علىالمسؤولين الروس والمنظمات التي يُلقى باللوم عليها في تسميم زعيم المعارضة أليكسي نافالني بغاز أعصاب يعود إلى الحقبة السوفيتية.

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