2020/10/12 | 17:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أشرت العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، ارتفاع مفاجئ باصابت فيروس كورونا المستجد بعد تسجيلها امس ادنى حصيلة يومية، فيما تذيلت محافظتي كربلاء المقدسة والمثنى الموقف الوبائي في عموم البلاد.بحسب البيان الوزاري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إرتفاع مفاجئ باصابات كورونا في بغداد ومحافظتين تسجلان أدنى حصيلة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إرتفاع مفاجئ باصابات كورونا في بغداد ومحافظتين تسجلان أدنى حصيلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).