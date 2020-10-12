رئيس الجمهورية يبحث أربعة ملفات مع الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان

2020/10/12 | 17:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أربيل – واع

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، مع الرئاسات الثلاث لإقليم كردستان خلال اجتماع موسع في أربيل، الأوضاع العامة في البلاد.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيس الجمهورية والرئاسات الثلاث لإقليم كردستان، أكدوا على دعم جهود الحكومة العراقية لحماية البعثات الدبلوماسية في البلاد".

وأضاف المراسل، أن "الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان اجتمعت هذا اليوم في مقر رئاسة إقليم كردستان مع رئيس الجمهورية برهم صالح، لبحث الأوضاع في العراق عموما".

وتابع، أن "الاجتماع ناقش موضوع الانتخابات المبكرة، وأكد دعمه وتأييده لاستعدادات إجراء انتخابات مبكرة"، مشيرا إلى أن "الاجتماع ناقش أيضا مسألة المناطق المتنازع عليها وتطبيق المادة 140 من الدستور".

وتطرق الاجتماع إلى الحوارات بين بغداد وأربيل وحل جميع المشاكل العالقة بين الحكومتين، ودعم إقليم كردستان لجهود الحكومة العراقية في حماية البعثات الدبلوماسية.

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