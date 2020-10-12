مفوضية الانتخابات بإنتظار التصويت على الدوائر الانتخابية

2020/10/12 | 17:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن عملها يقترن بإكمال التصويت على الدوائر الانتخابية.

وجاء في بيان لمجلس النواب يوم الاثنين، أن "اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور اعضائها استضافت الملاك الفني في مفوضية الانتخابات".

واضاف، أن "اللجنة استمعت إلى أهم المشاكل والمعوقات الفنية التي تعترض عمل المفوضية فضلاً عن استعداداتها لإجراء انتخابات مبكرة"، مشيراً إلى أن "تشريع قانون انتخابات بنظام تعدد الدوائر الانتخابية في المحافظة الواحدة هو من اجل تحقيق تمثيل أشمل للمواطن واجراء انتخابات نزيهة تحصل على ثقة الشارع العراقي والمجتمع الدولي".

بدوره بين الملاك الفني للمفوضية بحسب البيان، ان "بدء عملها يقترن بإكمال التصويت على توزيع الدوائر الانتخابية وعدد تلك الدوائر في كل محافظة بالاضافة الى صرف المخصصات المالية المخصصة لاجراء الانتخابات، منوهين بأن "شطر مراكز التسجيل ومراكز الانتخاب سيعقِّد اجراءات عمل المفوضية في اعداد سجلات جديدة للناخبين".

PUKmedia / الدائرة الاعلامية لمجلس النواب ‌

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