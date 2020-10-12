دهوك.. العثور على قطعة اثرية تعود لاكثر من ألفي عام

2020/10/12 | 17:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير دائرة الاثار في دهوك حسن احمد قاسم، اليوم الاثنين، انه تم العثور على قطعة أثرية تعود لأكثر من ألفي عام في منطقة كري باليوز التاريخية غرب محافظة دهوك.

وكتب على القطعة التي يعود تاريخها الى 2181 عاماً بخط قديم اسم الملك السلوقي الهيلينستي ديمتريوس.

وقال قاسم في تصريح نقلته وسائل اعلام محلية، إن "القطعة الأثرية التي عثر عليها على بعد 10 كلم من قضاء سيميل تعود للعصر الهيلينستي وكتب عليها بالإغريقية".

وأوضح مدير آثار دهوك، أن المخطوطة الأثرية عثر عليها من قبل علماء كورد ضمن فريق مشترك من جمعية آثار كوردستان ومديرية الآثار، الذين قاموا بترجمة الكتابة إلى اللغة الكوردية".

PUKmedia/متابعة‌

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