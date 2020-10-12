الحكومة العراقية تعلن عن فتح موقع إلكتروني رسمي للتقديم على فرص العمل

2020/10/12 | 17:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس

الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين 12-10-2020،

فتح موقع الكتروني للعاطلين والباحجثين

عن فرص للتقديم علهيا.

وقال ملا طلال بمؤتمر صحفي مشترك مع

وزير العمل عادل الركابي

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