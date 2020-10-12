بالفيديو.. نائب يعلن إحالة ملف

2020/10/12 | 17:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب حسين العقابي، الاثنين،

إحالة ملف "هوليدي بغداد" إلى هيئة

النزاهة بعد ثبوت المخالفات القانونية

فيه.

وقال العقابي في مؤتمر صحفي عقده بمجلس

النواب وتابعته وكالة نون الخبرية،

"فتحنا منذ عدة أ

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