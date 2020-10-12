نتفليكس تكشف عن موعد بث فيلم “موصل” باللهجة العراقية عبر منصتها

2020/10/12 | 17:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت شركة نيتفلكس لإنتاج الأفلام والترفيه التلفزيوني الأميركية عن موعد عرض فيلم “موصل” على منصتها العملاقة والذي سيكون باللهجة العراقية بالكامل ليكون أول فيلم عالمي ينفذ بهذه الطريقة.

الشركة أكدت أن الفيلم سيعرض على منصتها في شهر تشرين الثاني المقبل، من إخراج ماثيو كارناهان، وشارك في تنفيذه المخرج العراقي محمد الدراجي وآخرون، إذ تقوم أحداث الفيلم مقتبسة من قصص حقيقية لعناصر من القوات العراقية التي حاربت ضد تنظيم داعش الإرهابي خلال معارك تحرير الموصل.

هذا وكانت هذه القصة قد نشرت في تحقيق لصحيفة نيويوركر الأميركية، وأثارت انتباه المنتج جو روسو، والذي وأصر على تصويرها في فيلم سينمائي.

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