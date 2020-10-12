وزارة الصحة: تسجيل 3107 إصابات بالفيروس و3893 حالة شفاء و60 وفاة

2020/10/12 | 17:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم محافظات العراق.

وأكدت الوزارة في بيان تسجيل ثلاثة الاف ومئة وسبع أصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي للمصابين الى أكثر من أربع مئة وخمسة الاف.

في حين سجلت الوزارة ثلاثة الاف وثمان مئة وثلاث وتسعين حالة شفاء ليصل المجموع الكلي للمتعافين الى أكثر من ثلاث مئة وأربعين ألف حالةكما سجلت الوزارة ستين حالة وفاة ليبلغ مجموع الوفيات تسعة الاف وتسع مئة واثنتي عشرة حالة وفاة.

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