ضبط موظف بالجرم المشهود خلال قيامه بابتزاز مواطنين في بابل

2020/10/12 | 17:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة عن ضبط موظف بالجرم المشهود خلال قيامه بتسليم مستحقات المواطنين مقابل مساومتهم بمبالغ مالية، مشيرة إلى العثور بحوزته على صكوك لمستحقين لمدة عام دون صرفها لغرض ابتزاز أصحابها.

الهيئة أكدت في بيان أن مكتب التحقيقات في محافظة بابل تمكن من ضبط المتهم متلبسا بعد استحصال قرار قضائي بذلك، مبينة أن المتهم أقدم على تسلُّم وتوزيع الصكوك الواردة إلى دائرة تنفيذ الصوب الكبير في المحافظة من بقية الدوائر والمؤسسات، لغرض صرفها للمواطنين عبر مساومتهم عليها، مشيرة إلى العثور على ثمانية وثلاثين صكا داخل سيارة المتهم لم يتم صرفها منذ عام، لإرغام أصحابها على دفع مبالغ مالية مقابل تسليمهم الصكوك الخاصة بهم.

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