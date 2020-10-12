نسبة شفاء مرتفعة في جانب الرصافة.. تفاصيل الموقف الوبائي اليومي

2020/10/12 | 17:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، الاثنين، عن تسجيل 341 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 209 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي، فيما أكد ارتفاع نسبة حالات الشفاء الى اكثر من 86.7% بعد تسجيل 783 حالة شفاء.



وقال الساعدي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (12 تشرين الاول 2020)، ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 341 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

209 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 11 حالة

قطاع بغداد جديدة 13حالة

قطاع البلديات الثاني 7 حالات

قطاع النهروان 99 حالة

قطاع البلديات الاول 79 حالة

132 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 43 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 .



قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .

345, 357 .



.



,331 الشعب 13 حالة محلة 317, 337, , ,

حالات محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 , البلديات 8

, 506 , ,502 , 504 , شارع فلسطين 9 حالات محلة 505, 503, •

الامين 9 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743•

, 709 706 , 704 , بغداد جديدة 5 حالات محلة 701 •

, الزعفرانية 8 حالات محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , 958 , , 949•

905 , , 906 , 909 , الكرادة 7 حالات محلة 903, 905, •

, 302 , 310 , 314 , 311 , الاعظمية 7 حالات محلة, 314

حي تونس 4 حالات محلة .



302 , 301 , 303

العبيدي 7 حالات محلة , الكفاءات , 762 ,765 , 764 , 769

حي الزهراء3 حالات محلة , 757 , 759 , ,

ام الكبر والغزلان 3 حالات محلة 345 , 337 ,

المعامل 3 حالات محلة 799 , 796

زيونة حالة واحدة محلة 716,

شارع المغرب حالتين محلة 304,

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 52273توفي منهم 1295 للاسف فيما اكتسب الشفاء 45334 ومتبقي قيد العلاج 5644".

ودعا الساعدي المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء".

واعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي عن ارتفاع نسب الشفاء الى اكثر من 86.7 % بعد تسجيل 783 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا

وقال الساعدي ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اكثر من 783 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا بعد جهود كبيرة بذلت من قبل المؤسسات الصحية.

واضاف ان "نسبة الشفاء ارتفعت في جانب الرصافة الى اكثر من 86.7% منذ دخول الجائحة بعد جهود جبارة بذلت من قبل الكوادر العاملة في عموم مؤسسات صحة الرصافة والدائرة لتصبح 45334 حالة شفاء .



".

وافاد الساعدي ان "حالات الشفاء التي سجلت اليوم توزعت ضمن المناطق : مدينة الصدر 351 حالة شفاء توزعت على المحلات والقطاعات التابعة لها .



وبقية الحالات توزعت ضمن المناطق التالية : 33 حالة شفاء في منطقة النهروان .



و 32 حالة شفاء في منطقة الشعب .



و 30 حالة شفاء في منطقة الحبيبية .و 29 حالة شفاء في منطقة العبيدي .



و28 حالة شفاء في منطقة حي اور .



و 27 حالة شفاء في كل من المشتل وحي اكد و حي البتول .



و 25 حالة شفاء في شارع فلسطين ومثلها في حي المنتظر .و 23 حالة شفاء في منطقة حي المهدي .



و 22 حالة شفاء في منطقة الكفاءات .



و 21 حالة شفاء في جسر ديالى ومثلها في حي النصر .



و 19 حالة شفاء في منطقة الراشدية .



و 18 حالة شفاء في جانب صحة الكرخ .



و 13 حالة شفاء في منطقة الطالبية .



و 12 حالة شفاء في جانب صحة ديالى .

واوضح ان "نسب الشفاء جاءت بعد المتابعة المستمرة والاشراف على البروتكول العلاجي ومتابعة الحالات المرضية الحرجة في الانعاش والنظام الغذائي وخدمة صحية وفندقية في المؤسسات الصحية بشكل ممتازواضاف المدير العام ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى"

واوضح ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".

وافاد ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 45334 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".

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