الموقف الوبائي في العراق : حالات الشفاء من كورونا تتجاوز الإصابات

2020/10/12 | 17:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن تسجيل 3893 حالة شفاء من فيروس كورونا.وذكرت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين، أنها “سجلت 3107 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلاً عن 3893 حالة شفاء، بالإضافة إلى 60 حالة وفاة”.

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