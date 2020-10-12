من خطاب تنصيب 2024 - محمد نبيل صابر

2020/10/12 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_نبيل_صابر فى احد ايام نوفمبر 2024 اعلن رئيس هيئة الانتخابات فى نهاية بيان طويل "وبهذا يفوز بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية السيد/ عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسى لفترة رئاسية تمتد حتى ست سنوات"...



وفى وسط اصوات التصفيق والهتاف يظهر على الشاشات المختلفة الشريط الاحمر المميز للاخبار العاجلة عن خطاب للسيد الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى بعد قليل.ظهر الرئيس بقامته الممشوقة وبذلته الداكنة المميزة، خلف منصة ......





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