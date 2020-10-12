الغاء معدل البقاء في مدارس المتميزين والمتفوقين للطلبة الناجحين للعام الحالي

2020/10/12 | 17:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ بغداد

اعلنت وزارة التربية عن إلغاء معدل البقاء في مدارس المتميزين للطلبة الناجحين من الصف الخامس العلمي الى الصف السادس العلمي للعام الدراسي (2021/2020)”.

ووافق وزير التربية علي الدليمي على ” إلغاء معدل البقاء في مدارس المتفوقين والمتفوقات للعام الدراسي (2021/2020)، وذلك بسبب الأوضاع التي يمر بها البلد وتفشي فايروس كورونا”.

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