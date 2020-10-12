2020/10/12 | 17:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: يعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين اجتماعاً يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2020؛ لمناقشة التنمية الاقتصادية العالمية وتوقعاتها، بالإضافة إلى سبل الاستجابة المناسبة من أجل الحماية من …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجموعة العشرين تبحث تمديد تعليق مدفوعات خدمة الدين لـ2021) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجموعة العشرين تبحث تمديد تعليق مدفوعات خدمة الدين لـ2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).