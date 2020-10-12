2020/10/12 | 17:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 6 دقیقة

22 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

وجه وزير الصحة والبيئة، حسن محمد عباس التميمي، الأثنين، برفع مستوى شعب التمريض والمهن الصحية الى اقسام في دوائر الصحة كافة، دعما للملاكات التمريضية وذوي المهن الصحية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (12 تشرين الأول 2020)، ان "التميمي ترأس اجتماعا موسعا اليوم الاثنين 12 تشرين الاول 2020 في مقر الوزارة لمناقشة دعم الملاكات العاملة في المؤسسات الصحية وتلبية متطلباتها، وتم خلال الاجتماع مصادقة الوزير على مقررات الاجتماع الموسع الذي انعقد برئاسته مع مدراء اقسام وشعب الصيدلة والتمريض وذوي المهن الصحية، جاء ذلك بحضور الوكيل الاداري هاني موسى بدر ومدير عام دائرة الامور الادارية ومستشار الوزارة".

وأضاف البيان، ان "مقررات الاجتماع اكدت على تخويل اللجنة العليا لشؤون التمريضيين وذوي المهن الصحية كافة الصلاحيات لمتابعة تنفيذ المطالب المرفوعة من قبل الاقسام والشعب ومن ابرزها الموافقة على استحداث اقسام التمريض وذوي المهن الصحية في دوائر الصحة كافة، وكذلك تمثيل تلك الشرائح المهمة في اللجان العليا في الوزارة واجتماعات مجالس الادارة في دوائر الصحة والمستشفيات خدمة لدعم كافة ملاكات وزارة الصحة لاسيما الملاكات الطبية والتمريضية والملاكات الساندة الاخرى وضمان انسيابية العمل في المؤسسات الصحية" .

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التميمي يوجه باجراء تغييرات ادارية خاصة بالملاكات التمريضية وذوي المهن الصحية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التميمي يوجه باجراء تغييرات ادارية خاصة بالملاكات التمريضية وذوي المهن الصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).