2020/10/12 | 17:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أفادت صحيفة آس الإسبانية ، مساء اليوم الاثنين ، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني قد يغيب عن تشكيلة فريقه الأساسية ضد خيتافي.

و يستأنف برشلونة مشواره في الدوري الإسباني بملاقاة الفريق المدريدي خيتافي في ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز مساء السبت المقبل، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

و أوضحت آس أن:" المدرب الهولندي للبارسا، رونالدو كومان ، يفكر في إراحة ميسي أمام خيتافي وعدم الدفع به من بداية اللقاء".

و قد يتجه كومان للإبقاء على ميسي على مقاعد البدلاء في اللقاء بسبب الظروف التي سيعيشها الأرجنتيني مع منتخب بلاده باللعب فوق مستوى سطح البحر بحوالي 3000 متراً ضد بوليفيا في تصفيات كأس العالم 2022 ، في ملعب عانى فيه ميسي من قبل ولم يعرف لا الفوز و لا حتى تسجيل أي هدف في زيارتين سابقتين.

و يدرك المدرب الهولندي أن الفريق سيستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بعد 4 أيام فقط من لقاء خيتافي ضد فريق فرينكفاروزي المجري في الكامب نو ، قبل لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد في الكامب نو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي يغيب عن تشكيلة برشلونة الأساسية ضد خيتافي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي يغيب عن تشكيلة برشلونة الأساسية ضد خيتافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).