مجلس الخدمة الاتحادي يوضح القطاعات التي ستشهد توفر فرص عمل جديدة

2020/10/12 | 17:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود محمد عبد ، الاثنين 12-10-2020، القطاعات التي ستشهد توفر فرص جديد للعمل بموجب مبادرة موقع (توظيف) التي اعلنتها الحكومة.

وقال عبد في مؤتمر صحفي عقده في بغداد إن " العاطلين بامكانهم التقديم عبر الموقع باستمارة خاصة وبعدها سيتم توزيع الوظائف في القطاعين العام والخاص وشركات الاستمار والشركات النفطية".

واضاف ان "هذه المبادرة ستؤسس لقاعدة بيانات تعرف الدولة بعدد العاطلين ومستوياتهم وسيعمل عليها قريبة ونرجوا ان يكون ملأ الاستمارة دقيق جدا".

وأعلن احمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين 12-10-2020، فتح موقع الكتروني للعاطلين والباحثين عن فرص للتقديم علهيا فيما اشار الى ان الوظائف لن تقتصر على القطاع الحكومي.

وقال ملا طلال بمؤتمر صحفي مشترك مع وزير العمل عادل الركابي في بغداد "ان هناك مبادرة حكومية لفتح موقع لتقديم على فرص العمل بعنوان (توظيف) والتقديم عليه سيكون عبر 4 خطوات بسيطة".

واضاف ان "الموقع يتوفر على فرص عمل بكامل تفاصيلها وفتح بالتعاون مجلس الخدمة الاتحادي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

وشدد على ان "الموقع سيحقق العدالة والانصاف في استثمار العمالة العراقية".

بدوره اكد وزير العمل إن "العراق يتمتع بطاقات مهمة وخاصة بفئة الشباب وهناك سوء ادارة في سوق العمل وينبغي تنظيم العملية لاستثمار جميع الجهود".

واضاف ان "تعطيل مجلس الخدمة الاتخادية تسبب بكم هائل من العاطلين عن العمل وستكون هناك فرص للعراقيين ليحلوا محل الاجانب".

ويقع العراق وفقاً للإحصاءات في مقدمة دول الشرق الأوسط بنسبة البطالة من حجم قوة العمل، التي تختلف تقديراتها سنوياً، إلا أنها الأعلى بين بلدان المنطقة بمراتب عالية، وبتفاقم مستمر مع غياب لدور الحكومات التي تعاقبت على سدة الحكم في البلاد منذ عام 2003.وبحسب آخر احصاء أجراء الجهاز المركزي للإحصاء في بغداد، فإن نسبة البطالة بين الشباب في العراق بلغت 22.6 %.



وذكر الجهاز في بيانه وقتذاك، أن “نسبة البطالة بين الشباب للفئة العمرية بين 15 إلى 29 سنة بلغت 22.6% بارتفاع عن المعدل الوطني بلغ 74%، وإن “البطالة لدى الذكور لهذه الفئة بلغت 18.1%، في حين بلغت البطالة لدى الاناث نسبة 56.3%”، مشيراً إلى أن “نسبة معدلات مشاركة الشباب في القوى العاملة قد بلغت 36.1%، والذكور الشباب شكلوا نسبة 61.6% مقابل 8.8% للشابات الإناث”.في حين إعلان صندوق النقد الدولي أن معدل بطالة الشباب في العراق تبلغ أكثر من 40%، من أصل تعداد سكان العراق البالغ 37 مليون نسمة بحسب آخر احصائية أعلنتها وزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي.

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