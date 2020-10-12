ملفات مالينكروت للحماية من الإفلاس وسط دعاوى أفيونية في الولايات المتحدة

2020/10/12 | 17:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]تقدمت شركة Mallinckrodt Plc بطلب حماية من الإفلاس يوم الاثنين ، مثقلة بدعاوى قضائية تزعم أنها تغذي وباء المواد الأفيونية في الولايات المتحدة ، وبعد أن خسرت معركة قضائية لتجنب دفع حسومات أعلى لبرامج الرعاية الطبية الحكومية لأفضل الأدوية مبيعًا.

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