الكاظمي يجتمع مع الكتل السياسية لمناقشة الورقة البيضاء الاصلاحية

2020/10/12 | 17:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_بغداد

عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأثنين، إجتماعاً مع الكتل السياسية بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

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