2020/10/12 | 17:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر قانونيون عراقيون من "ورطة قانونية" يعيشها العراق حاليا بعد اختلال نصاب المحكمة الاتحادية العليا، التي تعتبر أعلى هيئة قانونية عراقية مختصة بالفصل بين النزاعات القانونية بين السلطات العراقية والتصديق على نتائج الانتخابات.

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