وزير الصحة يوجه برفع مستوى شعب التمريض والمهن الصحية إلى أقسام

2020/10/12 | 17:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

وجّه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الاثنين، برفع مستوى شعب التمريض والمهن الصحية إلى أقسام في دوائر الصحة كافة.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الصحة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "التميمي ترأس اجتماعا موسعا لمناقشة دعم الملاكات العاملة في المؤسسات الصحية وتلبية متطلباتها"، لافتا إلى أنه "تمت خلال الاجتماع مصادقة التميمي على مقررات الاجتماع الموسع الذي انعقد برئاسته مع مديري أقسام وشعب الصيدلة والتمريض وذوي المهن الصحية".

وأضاف، أن "ذلك جاء بحضور الوكيل الإداري هاني موسى بدر ومدير عام دائرة الأمور الإدارية ومستشار الوزارة".

وتابع، أن "مقررات الاجتماع أكدت على تخويل اللجنة العليا لشؤون التمريضيين وذوي المهن الصحية جميع الصلاحيات لمتابعة تنفيذ المطالب المرفوعة من قبل الأقسام والشعب ومن أبرزها الموافقة على استحداث أقسام التمريض وذوي المهن الصحية في دوائر الصحة كافة".

وأوضح أن "من ضمن المقررات تمثيل تلك الشرائح المهمة في اللجان العليا في الوزارة واجتماعات مجالس الإدارة في دوائر الصحة والمستشفيات خدمة لدعم ملاكات وزارة الصحة كافة، لاسيما الملاكات الطبية والتمريضية والملاكات الساندة الأخرى وضمان انسيابية العمل في المؤسسات الصحية".

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