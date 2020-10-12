عرض اول فيلم عالمي باللهجة العراقية على نتفليكس

2020/10/12 | 17:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة نتفليكس لإنتاج الأفلام والترفيه التلفزيوني الأمريكية، إن فيلم "موصل" سيعرض على منصتها العملاقة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

فيلم "الموصل" أخرجه ماثيو كارناهان، وشارك في تنفيذه المخرج العراقي محمد الدراجي وآخرون.

وأنتج الفيلم الأخوان أنتوني وجو روسو، وهما منتجا فيلم "Avengers -End game" الذي حقق إيرادات أسطورية حين تم عرضه في السينما.

ويقوم الفيلم على أحداث مقتبسة من قصة حقيقية لعناصر في قوات الشرطة العراقية شنوا حرب عصابات على داعش في صراع لإنقاذ مدينتهم، الموصل، من براثن التنظيم.

ونشرت قصة الفريق في تحقيق لصحيفة نيويوركر الأمريكية، وأثارت انتباه المنتج جو روسو الذي قال إنه "بكى" حينما قرأ القصة وأصر على تصويرها في فيلم سينمائي.

وسيكون الفيلم باللغة العربية، وباللهجة العراقية بالكامل، ليكون أول فيلم عالمي ينفذ بهذه الطريقة.

ويأمل المنتجان أن "يغير الفيلم من الصورة السيئة للعرب التي ساهمت هوليود بنشرها" كما قال روسو في تصريحات صحافية سابقة.

PUKmedia/متابعة‌

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