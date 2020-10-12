العراق.. موجة الجائحة الثانية في الطريق

2020/10/12 | 17:42 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. نفى مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي، اتخاذ أي إجراء أو قرار لفرض حظر تجوال ...

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