(سومر نيوز) تفتح ملف مدير شركة دايو.. شكوك جديدة والتحقيقات مستمرة

2020/10/12 | 17:42 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أشار محام عراقي يعمل مع شركة "دايو" الكورية، إلى "شبهة جنائية" في ملابسات قضية مد...

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