البرلمـان يبقـي جلسته مفتوحة بانتظار اتفاق الدوائر الانتخابيـة

2020/10/12 | 17:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وا خ_ بغداد

ابقى مجلس النواب جلسته مفتوحة للمرة الثانية خلال 3 ايام ، على ان يتم استئنافها لاحقا يوم غد الثلاثاء او بعده ، بانتظار وصول الكتل السياسية الى حلول بشأن توزيع الدوائر الانتخابية.

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