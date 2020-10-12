الجبهة العربية تدعو لاستكمال خطة فرض القانون تجاه البيشمركة في كركوك ونينوى

2020/10/12 | 17:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كركوك.

طالب نائب رئيس الجبهة العربية في كركوك ناظم الشمري، الاثنين، باستكمال خطة فرض القانون وبسط سيطرة القوات الاتحادية على جميع مناطق محافظة كركوك وأجزاء واسعة من محافظة نينوى.

وقال الشمري لـ /المعلومة/ إن “المواطنين من أهالي كركوك الذين يودون السفر إلى مدينة الموصل أو العكس، سواءً كانوا طلاب جامعة أو تجار أو كسبة يعانون من صعوبات كبيرة، نتيجة وجود قوات البيشمركة في مناطق ديبكة ومخمور وأطراف قضاء الدبس”.

وأضاف أن “تلك القوات تطبق المزاجية في التعامل مع المواطنين، ولاتسمح لجميع المواطنين بالعبور، وهنالك تأخير متعمد واذلال وانتظار لساعات طويلة حتى يتم عبور السيطرة بعد تحقيقات أمنية طويلة”.

وأشار إلى أن” على الحكومة الاتحادية استكمال خطة فرض القانون وتسليم الملف الأمني في تلك المناطق بالكامل للقوات الاتحادية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي” .انتهى 15 ع

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