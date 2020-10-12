الإجهازُ على ما تبقى من وَطَنْ - امين يونس

2020/10/12 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امين_يونس يافتاح يارزاق … ما لَكَ ياحمكو ، مُتجّهِمٌ في هذا الصباح الجميل ؟ * والله يارجُل ..



أنا حزينٌ كثيراً .ـ أتمنى من الله أن تأتيني مرّةً وأنتَ فرحان وسعيد … ماذا هنالك أيها المشؤوم ؟ * الدرجات ياسيدي ..



أعلَنوا نتائج إمتحانات السادس الإعدادي ..



وأنتَ مُطّلِع كَم تعبتُ أنا وزوجتي في مُتابعة إبنتنا والسهر عليها حتى تحصل على مُعّدلٍ جّيِد يُؤهِلها للقبول في كلية حكومية جيدة ..



وبالفعل حصل ......





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