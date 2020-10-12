تشرين : مسيرة الآلام و الآمال! .3. - مهند البراك

2020/10/12 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مهند_البراك و بكل الظروف الصعبة و المعقدة التي يمر بها ثوّار تشرين بتضحياتهم الغالية، يرى متخصصون و مراقبون دوليون، بانها تشكّل اضافة جديدة لتجارب الدول الدستورية و كيفية التغيير في حالة تسبب السلطة الفعلية (1) بإفلاس الدولة و عجزها عن الحكم، و عجز الجماهير الواسعة عن ممارسة حياتها الطبيعية في ظل سلطة كهذه، و التي تعتبر في كلاسيكيات الكتب الثورية بأنها حالة (الازمة الثورية) التي تحتاج من يفجّرها .



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كي يستقي ......





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