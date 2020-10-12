الحوار المتمدن اليساروي - فؤاد النمري

2020/10/12 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_النمري يعلن ناشرو ومحررو الحوار المتمدن بالفم الملآن أن موقعهم مكرس لخدمة الفكر اليساري ونشره وعندما يُسألون عن تعريف اليسار والفكر اليساري فإنهم لا يلوون جواباً .يزدحم موقع "الحوار المتمدن" بمئات لا بل بآلاف الكتاب اليسارويين لكن أحداً منهم لا يعرف السياسة أولاً كي يعرف ما يدعى باليسار .



كيف يمكن احتساب صدام حسين وحافظ الأسد من زعماء اليسار وهما معروفان بالمقابر الجماعية وعديد المخابرات ضعف عديد ال ......





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